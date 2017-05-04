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أمن الوادي الجديد يسترد 20 فدانًا من أملاك الدولة بالخارجة

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أمن الوادي الجديد يسترد 20 فدانًا من أملاك الدولة بالخارجة أمن الوادي الجديد يسترد 20 فدانًا من أملاك الدولة بالخارجة

مصراوي Masrawy

العميد عصام مهني رئيس مباحث الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

استردت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الخميس، 20 فدانًا من أملاك الدولة، اعتدى عليها مزارعون بالمركز وقراه.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية، يفيد تنفيذ 3 قرارات إزالة لاعتداءات بالزراعة والبناء علي أراضي أملاك دولة في 3 مراكز ومدن.

ونفذت قوات الأمن، القرار رقم 418 لسنة 2016 لإزالة تعديات بالزراعة على 20 فدانًا بمنطقة "بئر 2 الخارجة"، والقرار رقم 38 لسنة 2017 لإزالة اعتداءات ببناء سور بمدينة موط بمركز الداخلة، والقرار رقم 383 لسنة 2017 لإزالة بناء على 77 متراً مربعاً بمنطقة "جوشنا" بمركز الفرافرة.

تم تنفيذ الإزالة علي نفقة المعتدين، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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