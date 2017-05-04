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بالصور.. فرحة "الهلايل" و"الدابودية" بقبول النقض في قضية الاشتباكات

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مصراوي Masrawy

قبيلتي الهلاليل والدابودية (1)قبيلتي الهلاليل والدابودية (1)

قبيلتي الهلاليل والدابوديةقبيلتي الهلاليل والدابودية

قبيلتي الهلاليل والدابودية (3)قبيلتي الهلاليل والدابودية (3)

قبيلتي الهلاليل والدابودية (4)قبيلتي الهلاليل والدابودية (4)

أسوان - إيهاب عمران:

سادت حالة من الفرح بين قبيلتي الهلاليل والدابودية في أسوان، بعد قرار محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بقبول الطعن المقدم من المتهمين فى أحداث الاشتباكات التي وقعت بين القبيلتين منذ 3 أعوام، وإعادة المحاكمة.

كانت محكمة جنايات قنا، قضت في 7 يونيو 2016 بإعدام 26 متهمًا من قبيلتي "الهلايل والدابودية"، وعاقبت 21 متهمًا بالسجن المؤبد و10 بالسجن 3 سنوات و3 بالسجن 15 سنة، و3 آخرين بالسجن 10 سنوات، ومتهمين إثنين سنتين، وبراءة 100 متهم.

ولاقى الحكم رفضًا من أهالى القبيلتين، خاصة أنه من بين المحكوم عليهم بالإعدام أعضاء في لجنة المصالحات، التي توصلت إلى إتمام الصلح النهائى بين القبيلتين.

يشار إلى وقوع اشتباكات في الأول من أبريل عام 2014 بين قبيلتي "الهلايل والدابودية" بأسوان، وأسفرت عن مصرع 28 شخصًا من القبيلتين.

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