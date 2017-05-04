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بالصور.. افتتاح وحدة رنين مغناطيسي بـ3 ملايين دولار في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

افتتاح وحدة رنين بالاسكندرية (1)افتتاح وحدة رنين بالاسكندرية (1)

افتتاح وحدة رنين بالاسكندرية (2)افتتاح وحدة رنين بالاسكندرية (2)

افتتاح وحدة رنين بالاسكندرية (3)افتتاح وحدة رنين بالاسكندرية (3)

الإسكندرية – محمد عامر:

افتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، يرافقه الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، اليوم الخميس، وحدة الرنين المغناطيسي عالي التقنية بالمستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، بتكلفة تقدر بنحو 3 ملايين دولار، لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى في الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

وقال الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، إن الوحدة الجديدة تضم جهازين للرنين، أحدهما بقوة 3 تسلا والآخر بقوة 1,5 تسلا، مشيرا إلى أنها إضافة حقيقية فى مجال الأشعة التشخيصية بواسطة أجهزة الرنين المغناطيسي.

وأوضح أن الجهاز بقوة 3 تسلا يتميز بقطر 70 سم، ما يسمح باستيعاب المرضى ذوي الأوزان الكبيرة، كأول جهاز يتم تشغيله على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف عميد كلية الطب، أن الجهاز يتيح إجراء العديد من الفحوصات الدقيقة مثل الفحص بالرنين المغناطيسي لوظائف المخ والتحليل الطيفي للتفرقة بين أنواع الأورام المختلفة في أجهزة جسم الإنسان، بالإضافة إلى الفحص المبكر للأورام وجلطات المخ.

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