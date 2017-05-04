أمين عام «الأطباء» يطالب بالمساواة مع أجور القضاة

التحرير

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قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن قانون حظر جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص وتفرغ طاقم الأطباء والتمريض للعمل الحكومي، يساهم في إصلاح المنظومة الصحية بصورة كبيرة، موضحًا أن الطبيب يضطر للعمل فى أكثر من جهة حتى يستطيع تحصيل الحد الأدنى من متطلبات الحياة وبالتالي لا يستطيع التركيز فى عمله الحكومى.

ورحب الطاهر، بالمقترح النيابي الجديد بشرط أن يكون مقابل أجر عادل حتى يتمكن الطبيب من التركيز بشكل كامل فى عمل واحد ومتابعة التطورات فى العلوم الطبية، وفي الوقت ذاته يتمكنون من رؤية أسرهم وذويهم، مطالبًا بتطبيق جدول أجور الهيئات القضائية التى تبدأ بحوالى عشرة آلاف جنيه على جموع الأطباء بداية من أطباء التكليف والمقيمين والأخصائيين والاستشاريين.

وأضاف الطاهر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن أزمات الأطباء سوف تستمر فى ظل وجود عدد من المعوقات القائمة التي تحول دون تقديمهم للخدمة الطبية الجيدة، بداية من استمرار نقص الإنفاق العام على القطاعات الصحية وعدم كفاءة العديد من القيادات بالوزارة، مرورًا بنقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتراجع أعداد أسرة الرعاية المركزة والحضانات وعدم إصلاح الأجهزة المعطلة.

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كما أن عدم وجود قانون ينظم العمل الفنى والإدارى والأجور وعدم تمكن معظم الأطباء بالإلتحاق بالدراسات العليا أو وجود منظومة تدريب مستمرة على نفقة جهة العمل، فضلا عن وجود بيئة عمل آمنة يحول بين تقديم الخدمات الطبية العادلة للمواطن المصري.

وأوضح أمين عام الأطباء أن نظام التفرغ قائم في عدد من الدول، لكن هذه البلاد تنفق على الصحة ويوجد بها قوانين تنظم المهنة إداريا وفنيا وتعطى الفريق الطبى أجورًا عادلة تفوق أجور القطاع الخاص، متسائلًا: "هل سنأخذ واجبات الأنظمة الأخرى فقط ونترك حقوقها؟".