رئيس جامعة الأزهر يعتذر عن وصف إسلام بحيرى بـ«المرتد»

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قال الدكتور أحمد حسنى، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، أن الرجوع إلى الحق فضيلة، واستبصار الصواب أولى من الإصرار على الخطأ، وإنه من واجبنا تجاه ديننا ومجتمعنا ووطننا أن نحرص على إيصال الحقيقة كاملة حتى لو صدر منا ما يجانبها، إن تبين لنا هذا الخطأ.

وأكد حسنى، أنه تبين له بعد المراجعة أن الرد الذي رده خلال مشاركته ضيفا في برنامج "المصري أفندي 360"، كان خاطئًا تماما، فرأيت أنه من باب الأمانة والموضوعية.

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وكان الدكتور أحمد حسني طه، وصف الباحث إسلام بحيري، بأنه مرتد لأنه ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة.

وقال طه في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "القاهرة والناس":"إن البحيري قام بالهجوم على المذاهب الإسلامية" ، متسائلًا: "من هو فى هؤلاء الذين وضعوا قواعد الفقه الإسلامي؟".