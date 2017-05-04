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مايا مرسي تطالب الإعلام بتسليط الضوء على المرأة

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مايا مرسي تطالب الإعلام بتسليط الضوء على المرأة مايا مرسي تطالب الإعلام بتسليط الضوء على المرأة

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شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، في ملتقى "الإعلام وقضايا المرأة: واقع ورؤى" والذي عُقد بجامعة الدول العربية، بمشاركة السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفيرة مرفت تلاوي، مديرة منظمة المرأة العربية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وحمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، وأسماء حبشي، رئيس اتحاد الإعلاميات العرب، ولفيف من الخبراء والمتخصصين.

قالت مرسي - خلال المؤتمر - إن مؤتمر " تستطيع.. بالتاء المربوطة" والذي تنظمه وزارة الهجرة التعاون مع المجلس والمقرر عقده خلال يوليو المقبل، يهدف الوصول للمرأة المصرية المهاجرة، وكذلك التطرق إلى أهمية الرسالة الإعلامية الهادفة في تشكيل الفكر والوجدان.

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تساءلت رئيسة المجلس القومي للمرأة: "أين المرأة العربية من الدراما المتميزة وأين النماذج الإيجابية التي يذخر بها المجتمع العربي من الإعلام، وأين النموذج القدوة التي يجب صناعته في الإعلام كنموذج يحتذى به، وأين المراة التي فقدت ابنًا أو زوجًا أو أخًَا أو أبًا نتاجًا للإرهاب الغاشم"، مؤكدًا أن تطلع لميثاق شرف إعلامي عربي يضع المرأة العربية وتضحياتها وآمالها نصب عينيه، إعمالًا لصالح المجتمع العربي ككل.

 

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