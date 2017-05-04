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فيديو| سعفان: الموافقة على 276 مادة بقانون العمل دون تصويت

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فيديو| سعفان: الموافقة على 276 مادة بقانون العمل دون تصويت فيديو| سعفان: الموافقة على 276 مادة بقانون العمل دون تصويت

التحرير

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قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن التشريع الأكبر والأهم في البرلمان المصري الآن هو قانون العمل الجديد، لافتًا إلى إن الوزارة خاضت شوطًا كبيرًا للانتهاء من كل مواد القانون، وعمل جلسة حوار بحضور كل الاتحادات العمالية. 

وأوضح "سعفان" في لقاء خاص لفضائية "extra news"، اليوم الخميس، إن الوزارة أصرت على الحوار والمناقشة على كافة مواد القانون، لإحداث نوع من التوافق، مضيفًا: "مينفعش ىيبقى فيه خلاف، و276 مادة من مواد القانون تم التوافق عليها جميعًا دون تصويت".

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وأكد أن هذا سيؤتي ثمارة في تحسين العملية الإنتاجية لدى عمال .

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التحرير

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