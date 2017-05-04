نقابة الصحفيين تفصل الكهرباء تزامنًا مع إحياء ذكرى «الاقتحام»

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منع أمن نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، دخول غير النقابيين لمبنى النقابة وتم قطع التيار الكهربائي عن المبنى، وذلك قبل الدعوة التى دعا إليها عدد من الصحفيين لإحياء الذكرى الأولى لعمومية ٤ مايو التى شهدت اقتحام افراد الأمن لمبنى النقابة للقبض على عمرو بدر ومحمود السقا.

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وعلى جانب آخر، أخلت نقابة الصحفيين، الدور الأرضى بمبنى النقابة من المقاعد، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بشارع عبد الخالق ثروت، حيث دفعت بعدد من سيارات الأمن المركزى بشارع شامبليون وعدد من سيارات الشرطة بمحيط مبنى نقابة الصحفيين.