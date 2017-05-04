أخبار عاجلة

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع -
الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة -
أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية -
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

استجابة لـ«التحرير»: نائب وزير الإسكان يحل أزمة بائعي الترجمان

Google+ Print
استجابة لـ«التحرير»: نائب وزير الإسكان يحل أزمة بائعي الترجمان استجابة لـ«التحرير»: نائب وزير الإسكان يحل أزمة بائعي الترجمان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

التقى الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان بمجموعة من الباعة الجائلين بسوق الترجمان - وذلك استجابة لما نشرته "التحرير"، تحت عنوان "بائعو الترجمان للسيسي: اعتبرنا زي بتوع البرجر وأنقذنا" بتاريخ 30 أبريل الماضي.

من جانبه، قال منصور عاطف، أحد الباعة الجائلين، إنه بعد تسجيل الباعة الجائلين مع "التحرير" يصرخون فيه للمطالبة بنقلهم من سوق الترجمان إلى سوق الزاوية، التقى بهم نائب وزير الإسكان واستمع إلى مشكلاتهم، وأكد لهم أنه لا يوجد اعتراض على نقلهم إلى سوق الزاوية، لافتًا إلى أنه سيخبرهم الأحد المقبل بموعد تسليم السوق لمحافظة القاهرة.

أضاف عاطف: "السوق يحتوي على 390 "باكية" أي أنه يتسع لعدد 390 بائعًا.. كما أن عدد من يستحقون النقل من الترجمان نحو 250 بائعًا تم تسجيلهم منذ 3 سنوات عقب نقلهم من وسط المدينة إلى الترجمان"، مؤكدًا الباعة الذين تم نقلهم للترجمان منذ 3 سنوات لا يجدون قوت يومهم، خاصة أن السوق يعد مهجورا وليس به حركة بيع أو شراء.

جدير بالذكر أن الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة السابق، نقل الباعة الجائلين من وسط المدينة إلى سوق "الترجمان" منذ 3 سنوات وتم تجهيز السوق بالفعلـ لكن دون جدوى، بعدما تركه الباعة الجائلون بحثًا عن الرزق.

شاهد أيضا


 


 


 


 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| سعفان: الموافقة على 276 مادة بقانون العمل دون تصويت

فيديو| سعفان: الموافقة على 276 مادة بقانون العمل دون تصويت

بالفيديو.. ضياء السيد يحذر الأهلي من المقاصة

بالفيديو.. ضياء السيد يحذر الأهلي من المقاصة

بالفيديو- في كوكب اليابان.. قطار 7 نجوم.. وهذا سعر تذكرته

بالفيديو- في كوكب اليابان.. قطار 7 نجوم.. وهذا سعر تذكرته

8 الصبح - فيديو يتسبب فى "شتيمة" الإعلاميين رامي رضوان وعمرو خليل فى الدنمارك والسبب...؟

8 الصبح - فيديو يتسبب فى "شتيمة" الإعلاميين رامي رضوان وعمرو خليل فى الدنمارك والسبب...؟