استجابة لـ«التحرير»: نائب وزير الإسكان يحل أزمة بائعي الترجمان

التحرير

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التقى الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان بمجموعة من الباعة الجائلين بسوق الترجمان - وذلك استجابة لما نشرته "التحرير"، تحت عنوان "بائعو الترجمان للسيسي: اعتبرنا زي بتوع البرجر وأنقذنا" بتاريخ 30 أبريل الماضي.

من جانبه، قال منصور عاطف، أحد الباعة الجائلين، إنه بعد تسجيل الباعة الجائلين فيديو مع "التحرير" يصرخون فيه للمطالبة بنقلهم من سوق الترجمان إلى سوق الزاوية، التقى بهم نائب وزير الإسكان واستمع إلى مشكلاتهم، وأكد لهم أنه لا يوجد اعتراض على نقلهم إلى سوق الزاوية، لافتًا إلى أنه سيخبرهم الأحد المقبل بموعد تسليم السوق لمحافظة القاهرة.

أضاف عاطف: "السوق يحتوي على 390 "باكية" أي أنه يتسع لعدد 390 بائعًا.. كما أن عدد من يستحقون النقل من الترجمان نحو 250 بائعًا تم تسجيلهم منذ 3 سنوات عقب نقلهم من وسط المدينة إلى الترجمان"، مؤكدًا الباعة الذين تم نقلهم للترجمان منذ 3 سنوات لا يجدون قوت يومهم، خاصة أن السوق يعد مهجورا وليس به حركة بيع أو شراء.

جدير بالذكر أن الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة السابق، نقل الباعة الجائلين من وسط المدينة إلى سوق "الترجمان" منذ 3 سنوات وتم تجهيز السوق بالفعلـ لكن دون جدوى، بعدما تركه الباعة الجائلون بحثًا عن الرزق.

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