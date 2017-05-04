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وكيل لجنة الزراعة يهدد بالاستقالة بسبب غياب الوزير

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وكيل لجنة الزراعة يهدد بالاستقالة بسبب غياب الوزير وكيل لجنة الزراعة يهدد بالاستقالة بسبب غياب الوزير

التحرير

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هدد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بتقديم استقالته من هيئة مكتب اللجنة، بسبب غياب وزير الزراعة المتكرر عن حضور اجتماعات اللجنة.

قال تمراز، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، إن وزارة الزراعة تمارس اسفاف صريح مع اللجنة يتمثل في عدم حضور الوزير أو أي من نوابه، ولو استمر هذا الأمر سأترك الوكالة، مطالبًا بتعليق اجتماعات اللجنة لحين إلزام الوزير أو نوابه بحضور الاجتماعات، لتبني التوصيات التي يتم أخذها في اللجنة، وترجمتها على أرض الواقع في صورة قرارات من الوزير.

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أشار تمراز - إلى أن عدم حضور المسؤولين اجتماعات اللجنة نتج عنه عدم القدرة على تفعيل القرارات، وبالتالي فإن اللجنة تبدو وكأنها لا تعمل، مؤكدًا أن المزارعين يوجهون اللوم للنواب، بسبب عدم حل المشاكل التي تواجههم وهذا نتيجة عدم تواصل متمثلة في وزارة الزراعة مع اللجنة.

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التحرير

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