الأحد.. بدء امتحانات الشهادة الابتدائية بالقاهرة

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تبدأ الأحد المقبل، امتحانات نهاية العام للشهادة الابتدائية بمحافظة القاهرة، وتستمر حتى الخميس الموافق 11 مايو 2017، ويؤدي الطلاب في اليوم الأول امتحان اللغة العربية يليه امتحان الرياضيات والتربية الدينية ثم امتحان العلوم يعقبه الدراسات الاجتماعية وفي اليوم الأخير يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية.

ومن جانبه طالب عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، فاطمة خضر مدير مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع كل من مديرية الأمن ورؤساء الأحياء لتأمين المدارس الموجود بها لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادات العامة وعدم السماح بوجود أي سيارات أو إشغالات أو باعة جائلين في محيط المدارس، وتكثيف حملات النظافة حولها حرصًا على راحة وسلامة الطلاب.

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كما شدد المحافظ على مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة تجهيز كافة اللجان وتوفير الأعداد اللازمة من المراقبين، ومراجعة النظافة العامة داخل المدرسة وتوفير سبل الراحة والتهوية الجيدة للطلاب لتمكينهم من أداء امتحاناتهم في مناخ ملائم، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية الكاملة وأدوات الاسعاف السريع بكل لجنة، ومراجعة وسائل الدفاع المدني.