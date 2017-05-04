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الطحاوي: قانون «الاستثمار الموحد» خطوة جيدة لجذب الاستثمارات

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الطحاوي: قانون «الاستثمار الموحد» خطوة جيدة لجذب الاستثمارات الطحاوي: قانون «الاستثمار الموحد» خطوة جيدة لجذب الاستثمارات

التحرير

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قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن توقيت صدور قانون الاستثمار الموحد، مهم للغاية، لأن هناك  استثمارات كبيرة وكثيرة في انتظار صدور مثل هذا القانون، منها مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد، وغيرها من المشاريع، التي سوف تساعد في النهضة الصناعية.

وتحفظ الطحاوي، في تصريحات له اليوم الخميس، على استمرار بالعمل بالمناطق الحرة الخاصة لأنها بلا فائدة ولا طائل من ورائها ولم تساهم في أي زيادة أو تحفيز للصادرات، كما أن لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري وتهدر حصيلة ضريبية كبيرة، مشيدًا بالتغييرات والتشريعات الجديدة التي وردت بقانون الاستثمار.

وأوضح أن التشريعات الاقتصادية السابقة كانت تمثل عائقًا أمام جذب هذه الاستثمارات، مؤكدًا أن نجاح الدولة في إصدار التشريعات المناسبة على تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم، يؤدي إلى استجابة المستثمرين للتوسع الاستثماري، وبالتالي ترتفع أحجام الاستثمارات، وتتزايد معدلات النمو، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات، وانخفاض مستويات البطالة.

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وتابع، نائب رئيس الشعبة، أن قانون الاستثمار الجديد يمثل نقلة نوعية لتحفيز وتشجيع الاستثمار في  سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين، مؤكدا أن القانون الجديد سيحول مصر إلى مركز لجذب استثمارات العالم.

وكان مجلس النواب وافق في جلسته العامة، الثلاثاء الماضي، على 88 مادة من إجمالي 92 مادة بقانون ضوابط وحوافز الاستثمار الجديد، وإعاد إرسال 4 مواد في القانون إلى لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشتها، وهي 11 و12 و31 و42 من القانون، بعد إحالتها من الجلسة العامة للمجلس.

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التحرير

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