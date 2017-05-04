مجلس الأهلي يستقبل رئيس الاتحاد العربي

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يستقبل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، عصر اليوم الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، الأمير تركي بن خالد بن فيصل آل سعود، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

وتأتي زيارة الأمير تركي بن خالد آل سعود إلى النادي الأهلي، على هامش زيارته لمصر، لحضور قرعة البطولة العربية لكرة القدم والمقرر لها غدًا الجمعة، والتي يشارك فيها النادي الأهلي.

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ويصطحب مجلس إدارة الأهلي الأمير تركي بن خالد بن فيصل آل سعود في جولة تفقدية داخل مقر النادي بالجزيرة، يتعرف خلالها على الإنشاءات الضخمة التي قام المجلس في الفترة الماضية بإنجازها.