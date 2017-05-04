بالفيديو.. ضياء السيد يحذر الأهلي من المقاصة

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قال ضياء السيد، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، إن لاعبي فريق مصر المقاصة عليهم أن يتمسكوا بأمل المنافسة على بطولة الدوري الممتاز، مع النادي الأهلي حتى اللحظة الأخيرة.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الخميس، ببرنامج «م الآخر» الذي يقدمه محمد شبانة عبر إذاعة «نغم FM»، أنه لا يستبعد إمكانية حدوث أي مفاجآت خلال المباريات المقبلة، فيتمكن المقاصة من المنافسة بقوة على لقب الدوري، محذرًا الأهلي من ذلك.

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ويتصدر الأهلي بطولة الدوري برصيد 68 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المقاصة صاحب المركز الثاني، وللفريق الأحمر مباراة مؤجلة، قبل نهاية البطولة بـ7 جولات.