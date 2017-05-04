أخبار عاجلة

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع -
الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة -
أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية -
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 25 حالة إشغال طريق بالوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إزالة 25 حالة إشغال طريقإزالة 25 حالة إشغال طريق

إزالة 25 حالة إشغال طريق (2)إزالة 25 حالة إشغال طريق (2)

إزالة 25 حالة إشغال طريق (3)إزالة 25 حالة إشغال طريق (3)

إزالة 25 حالة إشغال طريق (4)إزالة 25 حالة إشغال طريق (4)

إزالة 25 حالة إشغال طريق (5)إزالة 25 حالة إشغال طريق (5)

إزالة 25 حالة إشغال طريق (6)إزالة 25 حالة إشغال طريق (6)

إزالة 25 حالة إشغال طريق (7)إزالة 25 حالة إشغال طريق (7)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، حملة مشتركة، مع مديرية الأمن وقسمي شرطة الداخلة والمرافق بالمركز، لإزالة الإشغالات العامة في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.

حررت الحملة 44 محضر إشغالات عامة، وعدم حمل شهادات صحية في مطاعم وكافتيريات ومقاهي عامة في حملة مكبرة بشوارع مدينة موط.

كما أزالت الحملة بقيادة النقيب عمرو سمير، رئيس قسم شرطة المرافق بمركز الداخلة، 25 حالة إشغال طريق عام وباعة جائلين، وبروزات غير قانونية في بعض المحلات التجارية.

وأكد سيد محمود، رئيس مركز الداخلة، في تصريح لـ"مصراوي"، أن الشوارع والميادين ملك للجميع ولا بد من المحافظة عليها، مطالبا الباعة بالتقدم لقسم الإيرادات بالمركز، للحصول على الأماكن الشاغرة بسوقي ميدان الجامع وميدان المستشفى.

وشدد رئيس مركز الداخلة، على استمرار الحملات بشكل مكثف لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، والقضاء على التجمعات العشوائية للباعة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع

الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة

الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة

أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية

أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية

بطلان دعوى نقابة الأطباء بإحالة وزير الصحة لمجلس التأديب

بطلان دعوى نقابة الأطباء بإحالة وزير الصحة لمجلس التأديب