بالصور.. إزالة 25 حالة إشغال طريق بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، حملة مشتركة، مع مديرية الأمن وقسمي شرطة الداخلة والمرافق بالمركز، لإزالة الإشغالات العامة في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.

حررت الحملة 44 محضر إشغالات عامة، وعدم حمل شهادات صحية في مطاعم وكافتيريات ومقاهي عامة في حملة مكبرة بشوارع مدينة موط.

كما أزالت الحملة بقيادة النقيب عمرو سمير، رئيس قسم شرطة المرافق بمركز الداخلة، 25 حالة إشغال طريق عام وباعة جائلين، وبروزات غير قانونية في بعض المحلات التجارية.

وأكد سيد محمود، رئيس مركز الداخلة، في تصريح لـ"مصراوي"، أن الشوارع والميادين ملك للجميع ولا بد من المحافظة عليها، مطالبا الباعة بالتقدم لقسم الإيرادات بالمركز، للحصول على الأماكن الشاغرة بسوقي ميدان الجامع وميدان المستشفى.

وشدد رئيس مركز الداخلة، على استمرار الحملات بشكل مكثف لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، والقضاء على التجمعات العشوائية للباعة.