أخبار عاجلة

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع -
الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة -
أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية -
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يبحث إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة مع المستثمرين

Google+ Print
محافظ القليوبية يبحث إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة مع المستثمرين محافظ القليوبية يبحث إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة مع المستثمرين

مصراوي Masrawy

محمود عشماوي محافظ القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

التقى اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، مع عدد من المستثمرين، ورجال الأعمال، ناقش معهم إمكانية البدء في إقامة مصانع صغيرة ومتوسطة على أرض المحافظة.

وقال "عشماوي" في تصريحات صحفية، إن الصناعات الوسيطة المغذية للصناعات الكبيرة ناجحة ولها سوق محلي، بجانب أنها مطلوبة للتصدير إلى إلى دول كثيرة لا سيما الإفريقية، وكذلك صناعة أسطوانات البوتاجاز المطلوبة للتصدير أيضًا، فضلًا عن إنتاج البوتاجازات الصغيرة المطلوبة بشدة في الريف والصعيد المصري ودول إفريقيا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. "حب مبارك" تنظم احتفالية بعيد ميلاد الرئيس الأسبق بمسقط رأسه

بالصور.. "حب مبارك" تنظم احتفالية بعيد ميلاد الرئيس الأسبق بمسقط رأسه

محافظ جنوب سيناء يؤكد توافر السلع الغذائية بالمنافذ قبل رمضان

محافظ جنوب سيناء يؤكد توافر السلع الغذائية بالمنافذ قبل رمضان

بالصور.. مصرع شخص مجهول أسفل قطار بكفر الشيخ

بالصور.. مصرع شخص مجهول أسفل قطار بكفر الشيخ

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع