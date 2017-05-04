محافظ القليوبية يبحث إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة مع المستثمرين

القليوبية - أسامه علاء الدين:

التقى اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، مع عدد من المستثمرين، ورجال الأعمال، ناقش معهم إمكانية البدء في إقامة مصانع صغيرة ومتوسطة على أرض المحافظة.

وقال "عشماوي" في تصريحات صحفية، إن الصناعات الوسيطة المغذية للصناعات الكبيرة ناجحة ولها سوق محلي، بجانب أنها مطلوبة للتصدير إلى إلى دول كثيرة لا سيما الإفريقية، وكذلك صناعة أسطوانات البوتاجاز المطلوبة للتصدير أيضًا، فضلًا عن إنتاج البوتاجازات الصغيرة المطلوبة بشدة في الريف والصعيد المصري ودول إفريقيا.