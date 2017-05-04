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العثور على "دودة في رغيف العيش" بالمدينة الجامعية في الإسكندرية

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العثور على "دودة في رغيف العيش" بالمدينة الجامعية في الإسكندرية العثور على "دودة في رغيف العيش" بالمدينة الجامعية في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

العثور على "دودة في رغيف العيش"

الإسكندرية – محمد عامر:

عثر الطالب محمد إبراهيم على دودة داخل رغيف خبز ضمن الوجبة المقدمة له فى المدينة الجامعية بالإسكندرية "بنين"، اليوم الخميس، مما تسبب فى حالة من الغضب بين الطلاب لكونها المرة الثالثة التى يعثرون فيها على حشرات ودود داخل الوجبات الغذائية.

ونشر الطالب صورة لرغيف الخبز داخله الدودة على صفحة "طلاب المدن الجامعية بالإسكندرية" على "فيس بوك"، مشيرا إلى أن المشرفين أكدوا أن المخبز هو المسئول عن ذلك.

من جانبه، قال سمير الأباصيري، مدير عام إدارة المدن الجامعية، إن هى المسئولة عن إدارة مخبز المدينة الجامعية، لافتًا إلى أن الدقيق يرد من المطحن مباشرة ويُمنع صاحب المخبز من إعادة نخله مرة أخرى.

وأضاف مدير عام إدارة المدن الجامعية، فى تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، أنه سيقدم طلب إلى وكيل مديرية التموين لتغيير المطحن الذي يورد أجولة الدقيق لمخبز المدينة الجامعية؛ حفاظًا على جودة الخبز.

يشار إلى أن طالبين جامعيين عثروا فى واقعتين متفرقتين على دودة إحدهما داخل وجبة البازلاء وأخرى فى وجبة الكوسة المقدمة لهم داخل المدينة الجامعية.

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