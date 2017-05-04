مباحث التموين تداهم مصنعا لإنتاج الجبن في الهرم

كتب - محمد شعبان:

داهمت أجهزة الأمن بالجيزة، مصنعا غير مرخص لمنتجات الألبان "جبن" بمنطقة الهرم.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أن "حسين. ا"، 45 عاما، صاحب مصنع غير مرخص لإنتاج "الجبن"، يستخدم كميات من الجبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وبيعها للمواطنين محققا أرباح غير مشروعة.

ووجه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بتحرك مأمورية، تمكنت رفقة مفتشي الأغذية من ضبط 1.3 طن جبن فاسد.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة للتحقيق.