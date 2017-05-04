ضبط كمين شرطة مُزيف استولى على ٩٠ ألف دولار من سيدة بمدينة نصر

كتب فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، ٨ أشخاص استدرج أحدهم ربة منزل بدعوى تغيير عملات نقدية، بينما انتحلوا الباقين صفة رجال شرطة واستولوا منها على ٩٣ ألف دولار.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من "م.م"، 38 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة القسم، بأنها تعرفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية، بأحد الأشخاص ادعى أنه يعمل طرف رجل أعمال، سعودي الجنسية، ومعروف باسم أحمد السعودي، وأن الأخير يرغب في شراء عملة الدولار بأعلى سعر، حيث تواصلت معه، واتفقت معه على التقابل بشارع الطيران دائرة القسم لاستبدال مبلغ 93 ألف دولار، وأثناء ذلك فوجئت بسيارة ميكروباص يستقلها 3 أشخاص ادعوا أنهم ضباط بالأموال العامة واستولوا منها على المبلغ المالي والهاتف المحمول وفروا هاربين.

وأثناء السير في إجراءات البحث وردت معلومات لفريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد.ع"، "يمني الجنسية" 31 سنة، صاحب مكتب، و"حمادة.ع"، 24 سنة، سائق، قائد السيارة المُستخدمة في الواقعة، و"محمد.ع"، 36 سنة، موظف بمصلحة الضرائب، وأحمد.خ"، 43 سنة، مندوب شرطة مفصول، و"سيد.م"، 31 سنة، عاطل، و"حسن.م"، 32 سنة، عاطل، و"عثمان.خ"، 40 سنة، عاطل، و"خالد.م"، ٣٢ سنة، عاطل.

وعقب تقنين الاجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الجناة أسفرت عن ضبطهم عدا الأخير.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الهارب، وباستخدام السيارة المضبوطة بحوزة المتهم الثاني، وأقر كلا من المتهمان الرابع والخامس بأن المبالغ المالية المضبوطة بحيازتهم من متحصلات الواقعة، وأن السيارة الجيب شيروكي قام المتهم الخامس بشرائها حديثا بمبلغ 140 ألف جنيه من متحصلات الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.