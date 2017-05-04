تعديل باب جمركي في ميناء بورسعيد بسبب معدات "حقل ظهر"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وافق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، على المقترح الذي تقدمت به الهيئة الاقتصادية لتعديل باب "37" الجمركي، لاستيعاب مهمات ومعدات حقل ظهر.

وقال "الغضبان"، في تصريحات صحفية، إن الهدف من تعديل الباب الجمركي سهولة دخول وخروج المهمات والطرود ذات أبعاد أكبر من أبعاد البوابات الجمركية، ما يستلزم فك البوابات وزيادة سور باب الجمرك من 11.5 متر إلى 20 مترًا، طبقًا للرسومات الهندسية.

وأوضح الغضبان أن الباب سيستخدم في حالة الطوارئ، مع إلزام هيئة ميناء بورسعيد والجمارك وشرطة الموانئ، بدخول الحاويات الفارغة من باب 36 وخروج الحاويات المحملة من"باب 37"، مع العمل على إعادة تخطيط الحركة داخل الميناء.

وأكد المحافظ أن الأمر يتطلب سرعة إنجاز العمل لنقل المعدات إلى حقل ظهر، الذي يبدأ إنتاجه بنهاية العام الحاليّ.ش