بالصور.. مدرسة بالبحيرة تتحول لمعرض "موبايلات" بسبب الامتحانات

البحيرة - أحمد نصرة:

منعت مدرسة دمنهور الثانوية بنين، بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، طلابها من اصطحاب تليفوناتهم المحمولة داخل لجان امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وشكّلت إدارة المدرسة لجنة من أسرة التربية الاجتماعية بالمدرسة لجمع الهواتف، ووضع ملصق على كل هاتف باسم مالكه؛ لإعادة تسليمه إليه في نهاية اللجنة.

وقال مصطفى الحوفي، مدير المدرسة، إن الإجراء اتخذ تنفيذًا للتعليمات الوزارية في هذا الشأن، والتي تمنع اصطحاب الهواتف داخل اللجان، وتصل عقوبة ذلك لحد إلغاء امتحان الطالب حال ضبطه بالمحمول داخل اللجنة.

وطالبت المدرسة الطلاب بعدم تكرار اصطحاب تليفوناتهم معهم لمقر المدرسة، منعًا لتعرضهم للمساءلة، وحرصًا على عدم ضياع تليفوناتهم أو تلفها حال تسليمها قبل اللجنة.