أخبار عاجلة

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع -
الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة -
أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية -
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. مدرسة بالبحيرة تتحول لمعرض "موبايلات" بسبب الامتحانات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدرسة تتحول لمعرض موبايلات بسبب الامتحاناتمدرسة تتحول لمعرض موبايلات بسبب الامتحانات

مدرسة تتحول لمعرض موبايلات بسبب الامتحانات (2)مدرسة تتحول لمعرض موبايلات بسبب الامتحانات (2)

مدرسة تتحول لمعرض موبايلات بسبب الامتحانات (3)مدرسة تتحول لمعرض موبايلات بسبب الامتحانات (3)

مدرسة تتحول لمعرض موبايلات بسبب الامتحانات (4)مدرسة تتحول لمعرض موبايلات بسبب الامتحانات (4)

مدرسة تتحول لمعرض موبايلات بسبب الامتحانات (5)مدرسة تتحول لمعرض موبايلات بسبب الامتحانات (5)

مدرسة تتحول لمعرض موبايلات بسبب الامتحانات (6)مدرسة تتحول لمعرض موبايلات بسبب الامتحانات (6)

مدرسة تتحول لمعرض موبايلات بسبب الامتحانات (7)مدرسة تتحول لمعرض موبايلات بسبب الامتحانات (7)

مدرسة تتحول لمعرض موبايلات بسبب الامتحانات (8)مدرسة تتحول لمعرض موبايلات بسبب الامتحانات (8)

البحيرة - أحمد نصرة:

منعت مدرسة دمنهور الثانوية بنين، بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، طلابها من اصطحاب تليفوناتهم المحمولة داخل لجان امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وشكّلت إدارة المدرسة لجنة من أسرة التربية الاجتماعية بالمدرسة لجمع الهواتف، ووضع ملصق على كل هاتف باسم مالكه؛ لإعادة تسليمه إليه في نهاية اللجنة.

وقال مصطفى الحوفي، مدير المدرسة، إن الإجراء اتخذ تنفيذًا للتعليمات الوزارية في هذا الشأن، والتي تمنع اصطحاب الهواتف داخل اللجان، وتصل عقوبة ذلك لحد إلغاء امتحان الطالب حال ضبطه بالمحمول داخل اللجنة.

وطالبت المدرسة الطلاب بعدم تكرار اصطحاب تليفوناتهم معهم لمقر المدرسة، منعًا لتعرضهم للمساءلة، وحرصًا على عدم ضياع تليفوناتهم أو تلفها حال تسليمها قبل اللجنة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع

الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة

الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة

أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية

أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية

بطلان دعوى نقابة الأطباء بإحالة وزير الصحة لمجلس التأديب

بطلان دعوى نقابة الأطباء بإحالة وزير الصحة لمجلس التأديب