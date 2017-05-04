توريد 11 ألف طن قمح لصوامع سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، استمرار توريد الأقماح من المزارعين لصوامع وشون المحافظة المختلفة بسهولة ويسر، إذ وصلت كمية الأقماح الموردة إلى 11451 طن حتى الآن.

وأوضح محافظ سوهاج أن غرفة العمليات المشكّلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تنعقد بشكل مستمر لمواجهة أي مشكلات تعيق عمليات توريد الأقماح .

وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية بمتابعة عملية توريد المزارعين للأقماح بجميع الشون والصوامع بنطاق كل وحدة محلية وتذليل جميع العقبات أمام المزارعين؛ للتسهيل عليهم في عملية التوريد.