​النيابة الإدارية تكشف سوء حالة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى العامرية بالإسكندرية ووجود قطط داخلها(صور)

كتب- عمرو علي:

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كلف المستشار محمد عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة ومدير نيابة الصحة بالإسكندرية، فريق من أعضاء النيابة، لمعاينة مستشفى العامرية العام؛ للتحقق من صحة ما تم تداوله على المواقع الاليكترونية من سوء حالة وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى ووجود قطط داخلها.

وأسفرت معاينة النيابة عن تغيب الأطباء بوحدة الغسيل الكلوي أثناء عمل جلسات الغسيل الكلوي للمرضى، وتعطل 15 جهاز بالمستشفى مع تقاعس المسئولين عن اتخاذ اللازم نحو صيانتهم.

وتبين من المعاينة عدم وجود أطباء مقيمين بأقسام المستشفى المختلفة على الرغم من وجود المرضى في عنابر الإقامة كما كشفت المعاينة عن وجود جهاز غسيل كلوي في إحدى غرف المستشفى دون وجود أي أوراق رسمية بشأنه.

كذلك تلاحظ لفريق النيابة أغلاق الصيدلية الخاصة بالمستشفى ومخزن الادوية والصيدلية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة، إضافة لعدم توقيع الكشف الطبي على المرضى بقسم الطوارئ وأشتكى المرضى من تواجدهم بالساعات دون توقيع الكشف الطبي عليهم.

وقد ثبت من المعاينة صحة ما نشر بشأن وجود قطط داخل وحدة الغسيل الكلوي وأثناء عمل جلسات الغسيل للمرضى.

هذا وأمر المستشار علي رزق بسرعة انهاء التحقيقات وتوقيع عقوبات رادعة على المقصرين.