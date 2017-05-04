أخبار عاجلة

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع -
الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة -
أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية -
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

محمد سلماوي: الدستور يُجبر السلطة على تنمية العمل الثقافي

Google+ Print
محمد سلماوي: الدستور يُجبر السلطة على تنمية العمل الثقافي محمد سلماوي: الدستور يُجبر السلطة على تنمية العمل الثقافي

مصراوي Masrawy

الكاتب محمد سلماوي

كتبت- نسمة فرج :

قال الكاتب محمد سلماوي، إنه كانت هناك مشكلة حقيقية مع السلطة التنفيذية في عهد الرئيس الأسبق مبارك، متابعًا:" فـبالرجوع إلى برنامج الحزب الوطني على مدار 30 سنة لن تجد كلمة الثقافة، أما اليوم فالوضع اختلف، فـهناك ثورات قامت ونرى الآن وزراء للتنمية المحلية يتحدثون عن الثقافة".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي ضم وزير الثقافة، ووزير التنمية المحلية بالمجلس الأعلى للثقافة، فضلًا عن عدد من المثقفين والكُتاب.

وأضاف سلماوي:" علينا أن نبدأ بتطبيق الدستور وهناك فصل كامل عن الحق في الثقافة باعتباره حق أصيل تكفله الدولة وبهذا أجبر الدستور السلطة على أن تقوم بدورها في العمل الثقافي وتنميته وليس فقط تنمية الاقتصاد".

وطالب الكاتب محمد سلماوي، ألا تعتمد المسألة على وزارة الثقافة فقط وإنما المسئولية الأكبر تقع على عاتق وزارة الإعلام والمجلس القومي للاعلام والصحافة، مضيفًا أننا يجب أن نلجأ إلى منظمات المجتمع المدني ونمد يدنا لها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. "حب مبارك" تنظم احتفالية بعيد ميلاد الرئيس الأسبق بمسقط رأسه

بالصور.. "حب مبارك" تنظم احتفالية بعيد ميلاد الرئيس الأسبق بمسقط رأسه

محافظ جنوب سيناء يؤكد توافر السلع الغذائية بالمنافذ قبل رمضان

محافظ جنوب سيناء يؤكد توافر السلع الغذائية بالمنافذ قبل رمضان

بالصور.. مصرع شخص مجهول أسفل قطار بكفر الشيخ

بالصور.. مصرع شخص مجهول أسفل قطار بكفر الشيخ

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع