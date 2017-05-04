محمد سلماوي: الدستور يُجبر السلطة على تنمية العمل الثقافي

كتبت- نسمة فرج :

قال الكاتب محمد سلماوي، إنه كانت هناك مشكلة حقيقية مع السلطة التنفيذية في عهد الرئيس الأسبق مبارك، متابعًا:" فـبالرجوع إلى برنامج الحزب الوطني على مدار 30 سنة لن تجد كلمة الثقافة، أما اليوم فالوضع اختلف، فـهناك ثورات قامت ونرى الآن وزراء للتنمية المحلية يتحدثون عن الثقافة".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي ضم وزير الثقافة، ووزير التنمية المحلية بالمجلس الأعلى للثقافة، فضلًا عن عدد من المثقفين والكُتاب.

وأضاف سلماوي:" علينا أن نبدأ بتطبيق الدستور وهناك فصل كامل عن الحق في الثقافة باعتباره حق أصيل تكفله الدولة وبهذا أجبر الدستور السلطة على أن تقوم بدورها في العمل الثقافي وتنميته وليس فقط تنمية الاقتصاد".

وطالب الكاتب محمد سلماوي، ألا تعتمد المسألة على وزارة الثقافة فقط وإنما المسئولية الأكبر تقع على عاتق وزارة الإعلام والمجلس القومي للاعلام والصحافة، مضيفًا أننا يجب أن نلجأ إلى منظمات المجتمع المدني ونمد يدنا لها.