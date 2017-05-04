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تفاصيل اجتماع وزير النقل مع نائبة حزب المحافظين بدمياط

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تفاصيل اجتماع وزير النقل مع نائبة حزب المحافظين بدمياط تفاصيل اجتماع وزير النقل مع نائبة حزب المحافظين بدمياط

التحرير

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حضرت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس عن حزب المحافظين بمحافظة دمياط، اجتماعا مع المهندس هشام عرفات، وزير النقل، والمستشار عبد الكريم الناظر، مسؤول الاتصال السياسي بالوزارة، وخالد قناوي ونصر الخريبي، عن أصحاب البرادات وبعض المصدرين.

تناول اللقاء بحث مشكلات أصحاب البرادات والشاحنات؛ لمعرفة طرق ومعايير سير الشاحنات، وكيفية دخولها وخروجها من .

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وقالت النائبة، في تصريحات للتحرير، إنه تم بحث التعاون مع رئيس هيئة الحاصلات الزراعية، وتعديل البرادات طبقا للاتفاقيات الدولية، إضافة إلى الانتهاء من مشروع قانون ينظم النقل الدولي والبري -المقدم من وزارة النقل- وبحث تأسيسي كيان مستقل لاحتضان السائقين، سيُقدم للبرلمان لإقراره.

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التحرير

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