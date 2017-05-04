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«الإندبندنت»: وثيقة حماس الجديدة تهدف لتحسين العلاقة مع مصر

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«الإندبندنت»: وثيقة حماس الجديدة تهدف لتحسين العلاقة مع مصر «الإندبندنت»: وثيقة حماس الجديدة تهدف لتحسين العلاقة مع مصر

التحرير

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سلطت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، في تقريرها الضوء على إعلان حركة حماس الفلسطينية وثيقة جديدة، متسائلة إن كانت محاولة لتجديد العلامة التجارية الخاصة بها أم لا.

وقالت الصحيفة: إنه "في الوقت الذي ينظر فيه إلى الميثاق الجديد على أنه إعادة تجديد للعلامة التجارية للحركة التي سيطرت على قطاع غزة في عام 2007، فإن الكثير من هذه المبادئ نوقشت من مسؤولي الحركة لسنوات طويلة".

ورأت الصحيفة أن قرار الحركة تقديم برنامج سياسي براجماتي جاء نتيجة لعدم الارتياح بين الغزيين، الذين لم يعد لديهم ما يظهرونه بعد 10 أعوام من حكم حركة حماس، بالإضافة إلى الضغوط التي تتعرض لها الحركة من السلطة الوطنية وإسرائيل ومصر والإدارة الأمريكية الجديدة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الوثيقة الجديدة، تعد معلما على الطريق في تاريخ الحركة، فهي وإن كانت لا تعترف صراحة بدولة إسرائيل، إلا أنها تقبل بحدود الدولة الفلسطينية إلى ما قبل خطوط عام 1967، بالإضافة إلى أنها تخلصت من اللغة المعادية للسامية التي طبعت الوثيقة الأولى، وتعرضت لانتقادات واسعة.

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وأوضحت الصحيفة، أن التغير في توجه الحركة له علاقة بالاحتياجات الفلسطينية المحلية بقدر ما له علاقة بالموقف الدولي، مضيفة "سواء كانت التعديلات الجديدة تمثل توجها جديدا، أو من أجل تحسين العلاقات مع السلطة أو ، التي فرضت حصارا شل الحياة في غزة منذ عام 2007، فإن هذا الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر".

واختتمت "الإندبندنت" بالقول إنه "رغم أن الميثاق الجديد يعد تحولا عن الميثاق المؤسس، خاصة أن الحركة لا تزال ترفض الاعتراف باتفاق أوسلو، وترفض نبذ العنف، فإنه من غير المحتمل أن يعيد المجتمع الدولي النظر في موقفه من الحركة، التي يتعامل معها على أنها حركة إرهابية".

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