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وزير الكهرباء يفتتح المؤتمر الدولي للتبريد والتكييف

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وزير الكهرباء يفتتح المؤتمر الدولي للتبريد والتكييف وزير الكهرباء يفتتح المؤتمر الدولي للتبريد والتكييف

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شارك، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولي للتبريد والتكييف وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة (كايرو كولد إكسبو ـ أشرى)، والذي يقام تحت الرعاية الشرفية لوزارة الكهرباء خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري بقاعة الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأكد وزير الكهرباء، أن هذا القطاع يقوم بدور هام فى الاقتصاد القومي حاليًا ومستقبلاً وخاصة مع الخطة التي وضعتها الدولة للتطوير ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية المأمولة لمصرنا الحبيبة.

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ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية المتخصصة في مجال وصناعة التبريد والتكييف والطاقة، وتهتم وزارة الكهرباء بدعم الدور الهام الذي يقوم به التصنيع المحلي وقطاع التبريد والتكييف.

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