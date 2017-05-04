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قريبًا.. الصين تستعد لزيادة سرعة القطارات «الطلقة»

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على الرغم من أن الصين تملك أكبر للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم؛ فإن هذا لم يمنعها من التفكير في امتلاك أسرع قطار عالميًا.

وتستعد الصين لزيادة سرعة قطاراتها السريعة التي تحمل اسم "الطلقة"، وسيستخدم القطار المبتكر تكنولوجيا حديثة طورتها شركة "CRRC" الصينية في معهد "تشوتشو" بمقاطعة هونان، وفقًا لما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.

وستبلغ السرعة القصوى للقطار الطلقة الحديث 250 ميلًا في الساعة للقطارات المحلية، و373 ميلا في الساعة للقطارات عابرة الحدود، ومن المقرر إطلاقها رسميًا في عام 2020.

وعبر قطار الطلقة المحلي الحديث سيمكن للركاب السفر ما بين بكين إلى شنجهاي في ساعتين فقط، أما القطار العابر للحدود فسيربط بين 60 بلدًا.

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ويجري حاليًا بناء مسار اختبار للقطارات الطلقة، والتي ستعد من أسرع القطارات بين العالم، ومن المتوقع أن يربط المسار بين مدينة شنجهاي ومطار بودونج الدولي، وذكرت وسائل إعلام محلية أن تلك القطارات الجديدة ستستهلك طاقة أقل بنسبة 10% من القطارات السريعة التي تستخدمها الصين حاليًا.

وقال كبير المهندسين "تشاو فنج" في تصريحات صحفية: "سنقوم بتطبيق مواد جديدة في مجال البحوث وإنتاج القطارات عالية السرعة في المستقبل، منها ألياف الكربون وسبائك الألومنيوم، والتي ستساعد على تقليل الوزن وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة">

يذكر أن أسرع قطار في العالم حاليًا هو قطار"ماجليف" الموجود في اليابان، حيث سجلت سرعته في عام 2014 رقمًا قياسيًا وصل إلى 373 ميلا في الساعة.

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التحرير

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