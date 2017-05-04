بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد المرحلة الأولى لتطوير ترعة المحمودية

الإسكندرية – محمد عامر:

تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من تطوير ترعة المحمودية بطول ٥٠٠ متر، تبدأ من قسم شرطة مينا البصل وحتى كوبرى كفر عشري بنطاق حي غرب.

وتابع المحافظ أعمال التكريك والتطهير للمجري المائى للترعة بمنطقة كفر عشري، بالاضافة لأعمال التجريف ورفع الأتربة والمخلفات من على جانبي الترعة.

وقال المحافظ إن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة المحافظة لخلق مزيد من الأماكن الترفيهية والسياحية، وتجميل كورنيش المحمودية وجعله متنفسا حضاريا لأهالي الثغر.

وشدد المحافظ على رئيس حي غرب بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، خلال أسبوعين، قبل بداية فصل الصيف، مشيرا إلى بدء إنارة كافة الأعمدة وإصلاح أسوار كورنيش الترعة، وزيادة المساحة الخضراء مع الحفاظ على الأشجار القديمة.

يشار إلى أن أعمال تطوير ترعة المحمودية تتم بتمويل من المجتمع المدني والجهود الذاتية لحي غرب الإسكندرية، على 3 مراحل؛ تبدأ الأولى من خلف قسم مينا البصل وحتى كوبري كفر عشري، والثانية من كوبري القصب حتى كوبري كرموز، أما الثالثة من كوبري كرموز وحتى كوبري راغب.