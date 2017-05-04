إعادة توزيع درجات "الدراسات" للصف الرابع الابتدائي في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر دكتور نبوى باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، قرارًا، اليوم الخميس، لموجهي ومصححى مادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي، بإعادة توزيع درجات الجزئية، التي اشتكى منها بعض الطلاب وأولياء أمورهم، على باقى أسئلة الامتحان.

وقال "باهي"، في بيان إعلامي، إن إعادة توزيع الدرجات سيكون على مستوى جميع المدارس، التى عُقد فيها الامتحان بما يحقق مصلحة الطلاب، صباح اليوم الخميس.

وأكد مدير التعليم أنه أصدر أيضًا قرارًا بإحالة الموضوع إلى الشؤون القانونية.