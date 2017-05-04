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بالصور.. إسعاف الشرقية يُكرم 20 سائقًا ومندوبًا لأمانتهم

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بالصور.. إسعاف الشرقية يُكرم 20 سائقًا ومندوبًا لأمانتهم جانب من التكريم

الشرقية – فاطمة الديب:

نظم مرفق إسعاف الشرقية، اليوم الخميس، حفلا بقاعة الاجتماعات بمستشفى الزقازيق العام؛ لتكريم عدد من السائقين والمُسعفين بالهيئة، تقديرًا لجهودهم وأمانتهم وتفانيهم في العمل.

حضر الحفل الدكتور شريف مكين، مدير مرفق إسعاف القناة، والدكتور أحمد الشيخ، مدير مرفق إسعاف الشرقية، ومدير مستشفى الزقازيق العام، وعدد كبير من المُسعفين والعاملين بالهيئة.

وتم منح شهادات تكريم لـ20 سائقا ومندوب إسعاف؛ تشجيعا لدورهم وتفاينهم في العمل خلال الفترة الماضية، حيث قدموا نموذجًا يُحتذى به في الأمانة والشرف خلال أداء واجبات عملهم.

جانب من التكريم (2)

جانب من التكريم (3)

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