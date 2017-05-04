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وزير الرياضة يدعم 8 مراكز شباب في الوادي الجديد بـ400 ألف جنيه

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وزير الرياضة يدعم 8 مراكز شباب في الوادي الجديد بـ400 ألف جنيه وزير الرياضة يدعم 8 مراكز شباب في الوادي الجديد بـ400 ألف جنيه

مصراوي Masrawy

خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

التقى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، باللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في مكتبه بالديوان العام للوزارة، اليوم الخميس، لاستعراض الوضع الراهن للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، وما تحتاجه من أعمال تطوير.

وطلب "الزملوط" بتطوير عدد من مراكز الشباب والأندية، ورفع كفاءة مضمار ألعاب القوى المحيط بملعب مركز شباب مدينة الخارجة، وتطوير ملعب إستاد الوادى الجديد، بالإضافة إلى رفع كفاءة نزل الشباب، وتطوير ملعب نادي الداخلة، وإنشاء حمام سباحة بواحة الداخلة وحمام أخر بواحة باريس.

كما طلب إنشاء مضمار للهجن، ودعم 8 مراكز شباب بالمحافظة، ومشاركة الوزارة في المهرجان الرياضي والفني المقرر إقامته خلال أكتوبر المقبل، احتفالًا بالعيد القومى للوادى الجديد.

من جانبه، وجه المهندس خالد عبد العزيز، بسرعة البدء في التطوير المطلوب، فور وصول المقايسات الخاصة بتلك الأعمال من مديرية الشباب والرياضة.

ووافق الوزير على دعم 8 مراكز شباب بالوادى الجديد بمبلغ 400 ألف جنيه بواقع 50 ألفًا لكل مركز تُصرف للمراكز مع بداية العام المالي الجديد، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ من الموازنة الجديدة للوزارة؛ لإنشاء مضمار للهجن بالمحافظة، فضلًا عن تنفيذ رحلة للوادي الجديد بمشاركة 100 شاب وفتاة من مختلف المحافظات في إطار رحلات "إعرف بلدك" التي تنفذها الوزارة لمختلف محافظات .

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