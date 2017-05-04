سقوط عصابة "المفتاح المصطنع" لسرقة السيارات في إمبابة

كتب - محمد شعبان:

نجحت قوات الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، في الإيقاع بعصابة تخصصت في سرقة السيارات بمنطقة إمبابة.

وكشفت تحريات العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن صاحب معرض سيارات وسائق و4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

وتمكن المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث إمبابة، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة، وبحوزة أحدهم فرج خرطوش عيار 12 مم، و21 مفتاحا مصطنعا.

وأمام اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أقر المتهمون بارتكاب 3 وقائع، أرشدوا عن أماكن إخفاء السيارات، وتم إعادتها لمالكيها.