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المفوضين تحجز دعوى وقف إعلان "الدندو" لـ2 مارس

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المفوضين تحجز دعوى وقف إعلان "الدندو" لـ2 مارس المفوضين تحجز دعوى وقف إعلان "الدندو" لـ2 مارس

مصراوي Masrawy

وقف إعلان الدندو

كتب -محمود الشوربجي:

قررت هيئة المفوضين الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، ويطالب فيها بوقف إعلانات شركة جهينة التي يستخدم فيها الأطفال والمعروف باسم "الدندو"، لجلسة 2 مارس المقبل. واختصمت الدعوى رقم 59882 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء وجهاز حماية المستهلك.

وذكرت الدعوى: "أن هناك حالة من التنطع اللا أخلاقي والسخافة والبذاءة تمثلت في إعلان عن منتجات شركة جهينة، والذى ضرب بكل القيم والأخلاق بل امتد في سخافته إلى الضرب بعرض الحائط بأبسط قواعد وأسس حقوق الطفل، سواء من الناحية الصحية أو الأخلاقية التي تقوم وترتكز عليها قيمنا المصرية الأصيلة والعريقة في نفوس أبنائنا الأطفال أو الشباب والتي نحن في سبيل الوصول إلى تحقيق مكاسب مالية" .

وأضافت الدعوى، أن الإعلان فيه من الإسفاف والتدني واستغلال الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، بخلاف احتواء هذا الإعلان على حوار غير مناسب أخلاقيا واجتماعيا، فضلا عن أن محتوى الإعلان يشجع على التحرش في الوقت الذي يتعين فيه على مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مواجهة هذه الظاهرة بزيادة الوعي لدي الشباب والأطفال وتكمن الخطورة الاجتماعية، في تأثير هذه الإعلانات في لفت انتباه الأطفال، ورغبتهم في المحاكاة والتقليد، لما يشاهدونه من أقرانهم، ما يعرض أخلاق الأطفال للخطر بما يخالف القانون.

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