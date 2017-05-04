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24.3% انخفاضًا في الأسعار العالمية للزيوت خلال أبريل

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24.3% انخفاضًا في الأسعار العالمية للزيوت خلال أبريل 24.3% انخفاضًا في الأسعار العالمية للزيوت خلال أبريل

التحرير

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كشف تقرير صادر من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية حول الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، عن انخفاض الأسعار العالمية للزيوت خلال شهر أبريل 2017، بنسبة بلغت نحو 24.3%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه.

وأوضح التقرير، تراجع سعر زيت النخيل ليسجل نحو 515 دولار للطن خلال أبريل الماضي، في مقابل نحو 531 دولار خلال مارس.

وأشار إلى انخفاض سعر طن زيت الصويا ليسجل نحو 695 دولار خلال أبريل، في مقابل نحو 725 دولار خلال مارس، كما تراجع سعر طن زيت عباد الشمس ليسجل نحو 966.97 دولار خلال الشهر الماضي، في مقابل نحو 980 دولار خلال مارس.

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وتستورد نحو 90% من احتياجاتها من زيوت الطعام من الخارج، ويبلغ حجم استهلاك الزيوت نحو 1.2 مليون طن سنويًا، بينما يبلغ حجم إنتاج بذرة القطن نحو 17 ألف طن، وهو يكفي لمواجهة 10% فقط من حجم الاستهلاك، وبالتالي يتم الاعتماد على عمليات الاستيراد بنسبة كبيرة لسد الفجوة.

في حين يتم استيراد زيت الصويا من إندونيسيا والولايات المتحدة، وزيت عباد الشمس من أوكرانيا وروسيا، وزيت النخيل من ماليزيا.

كما رفعت وزارة سعر الزيت المدعم ليباع بنحو 12 جنيهًا للتر مقارنة بنحو 10 جنيهات، بسبب ارتفاع .

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التحرير

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