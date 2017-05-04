إقامة 14 معرضًا بالجيزة لبيع السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وافق مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، على إقامة 14 معرضًا لبيع السلع لمواطني محافظة الجيزة، بأسعار مخفضة استعدادًا لشهر رمضان، على أن تبدأ المعارض عملها ابتداءًا من، الثلاثاء المقبل، وتستمر حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم الخميس، مع غرفة الجيزة التجارية، إن الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة لها دور كبير وملموس فى الشارع الجيزاوي في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكداً أن المعرض الذي نظمته الغرفة مؤخراً بمنطقة فيصل حقق نجاحاً ملحوظاً دفعنا فى المحافظة لطلب مد فترة عمله لأسبوع إضافي، مشيراً إلى أن كافة الشركات التي شاركت بالمعرض قدمت تخفيضات حقيقية وصلت إلى 40%، وحققت كذلك معدلات بيع مرتفعة تخطت الـ300% مقارنة بالمعدلات الطبيعية لمبيعات الشركات ساعدها على تحقيق معدلات ربحية وصلت إلى 200% رغم التخفيضات، نظراً للإقبال الشديد من الجمهور ومن بين الشركات جمعية سوق الجملة للخضروات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر، التي تتبع المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن التوسع في إقامة معارض سلعية هو توجه للدولة فى مواجهة ارتفاع الأسعار لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيداً بالدور الذي تبذله منظمات الأعمال والمجتمع المدني بمحافظة الجيزة، وعلى رأسها الغرفة التجارية وجمعيات المستثمرين سواء بمنطقة أبورواش أو بمدينة السادس من أكتوبر.

شاهد أيضا

وأكد «الدالي» أن المشاركة المجتمعية أمر ضروري وفي غاية الأهمية في إطار السعي من الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيداً بالاستجابة الفورية لمجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، للمشاركة بكافة المشروعات والمبادرات التى تتبناها المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المحافظ أن المعارض الـ14 المزمع إقامتها خلال أيام، تم الاتفاق على أن يتم من خلالها عرض السلع الأساسية التي تهم المواطنين استعدادًا لشهر رمضان، منها اللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة والتوابل وكافة السلع الغذائية الأساسية، وكذلك الياميش، فضلاً عن منتجات الواحات البحرية كالزيتون والزيوت والتمور، لافتاً إلى أنه بالتوازي مع إقامة المعارض تم الاتفاق مع مجموعة من السلاسل التجارية على تنفيذ منافذ متحركة تجوب كافة مراكز المحافظة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد الاتفاق على أن يتم تقديم نسب تخفيض على كافة السلع تلبي طموحات الشارع الجيزاوي في مواجهة ارتفاع الأسعار.