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الدولار يدفع شركات الحديد لتثبيت أسعارها خلال مايو

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الدولار يدفع شركات الحديد لتثبيت أسعارها خلال مايو الدولار يدفع شركات الحديد لتثبيت أسعارها خلال مايو

التحرير

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أعلنت شركات حديد التسليح تثبيت منتجاتها خلال شهر مايو الجاري، ليتراوح سعر الطن ما بين نحو 9600 إلى 9900 جنيها.

وقال طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية: إن "اتجاه الشركات لتثبيت الأسعار يعود إلى استقرار الأمريكي في السوق الرسمية والموازية خلال الفترة الماضية، فضلًا عن ثبات الأسعار العالمية للبيليت، وهو العنصر الأساسي المستخدم في تصنيع الحديد".

وأضاف "الجيوشي" لـ"التحرير" أن انخفاض القوة الشرائية لدى المستهلكين نتيجة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى حالة الركود التي يعانى منها قطاع العقارات، ساهمت في ثبات أسعار الحديد، بجانب حرص الشركات والمصانع على الوقوف بجانب الاقتصاد المحلي وما تمر به من أزمات، وأملًا منها في تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن كافة المصانع العاملة بقطاع الحديد شهدت أزمة طاحنة خلال الفترة التي أعقبت قرار تعويم الجنيه المصري، إلى جانب صعوبة الحصول على الدولارات اللازمة لهم لاستيراد المواد الخام المستخدمة في عمليات الإنتاج، وهو الأمر الذي أدى إلى قيام كثير من المصانع بخفض طاقتها الإنتاجية بنسب تصل إلى نحو 50%.

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وأﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﻋﺰ تثبيت أﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ شهر مايو المقبل، ﻟﻴﺼﻞ سعر الطن ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ بنحو 9780 ﺟﻨﻴﻬﺎ، وهو نفس مستوى سعره خلال أبريل الجاري، فيما يصل سعر الطن للتجار بنحو 9655 جنيها.

وكانت قد سجلت أسعار حديد عز نحو 10080جنيها للطن للمستهلك النهائي خلال شهر مارس الماضى، وشاملة ضريبة القيمة المضافة، فيما سجل سعر الطن للتجار نحو 9900 جنيها.

كما أعلنت شركة حديد بشاي تثبيت سعر الطن عند 9500 جنيها تسليم أرض المصنع، ونحو 9650 جنيها للتجار، فيما يصل سعر الطن للمستهلك النهائي عند 9800 جنيها، وسجل سعر طن شركة حديد المراكبي نحو 9600 جنيها للمستهلك النهائي.

وسجل سعر حديد المصريين نحو 9485 جنيها تسليم أرض المصنع، ونحو 9600 جنيها للمستهلك النهائي، بينما سجل سعر حديد بيانكو نحو 9000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وللمستهلك النهائى نحو 9250 جنيها، كما سجل سعر طن شركة حديد مصر ستيل نحو 9300 جنيها تسليم أرض المصنع، فيما يصل السعر للمستهلك النهائي نحو 9450 جنيها.

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التحرير

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