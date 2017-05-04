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رئيس الوزراء يبحث تأسيس «الهيئة القومية لسلامة الغذاء»

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رئيس الوزراء يبحث تأسيس «الهيئة القومية لسلامة الغذاء» رئيس الوزراء يبحث تأسيس «الهيئة القومية لسلامة الغذاء»

التحرير

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عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بحضور وزراء الصحة، والتجارة والصناعة، والسياحة، والتموين، والزراعة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لاستعراض الإجراءات المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والخطوات التي تنظم عمل الهيئة لاسيما فيما يتعلق بتحديد المقر، وكذا اختيار الأعضاء، ووضع الموازنة المبدئية لها.

وأكد رئيس الوزراء، أن إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة، يمكن الهيئة من أن تبدأ في أداء دورها المنوط في رسم السياسات العامة للحفاظ على سلامة الغذاء، والرقابة عليه في كافة مراحل تداوله، بما يساهم في حماية حقوق المستهلك والمنتج، فضلاً عن النهوض بالصناعات الغذائية المصرية ورفع جودتها لزيادة قدرتها التنافسية، بما يدفع نحو زيادة فرص التصدير إلى الخارج وفتح أسواق جديدة. 

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وتضطلع الهيئة بمهام تحقيق متطلبات الرقابة والإشراف على سلامة الغذاء في كافة مراحل تداوله، سواء أكان منتجًا محليًا أومستوردًا، وضمان أن تتم عمليات الإنتاج والتصنيع والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية وفقاً للأسس الصحية السليمة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، كما تتولى الهيئة تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي وتوحيد عمل الأجهزة الرقابية المنوطة بالغذاء في .

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