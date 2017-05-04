بابا الفاتيكان يشيد بالتعايش بين الأقباط والمسلمين في مصر

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أشاد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، بما وصفه بـ"العلمانية الصحيحة" التي يتبعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي لمسها خلال لقائه معه بالقاهرة، مشيرًا إلى الدور العظيم الذي يلعبه السيسي تجاه المسيحيين فى مصر.

وقال البابا أمام المصلين فى الفاتيكان: "أود أن أشكر الرئيس السيسى والشعب المصرى وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبطبيعة الحال الجالية الكاثوليكية فى القاهرة".

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وأكدت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية، أن زيارة بابا الفاتيكان لمصر، أوضحت مدى التعايش السلمى الذى يوجد بين المسلمين والمسيحيين في هذا البلد، كما أكدت مدى الجهود التى يبذلها السيسى وحكومته لجعل هذا التعايش حقيقيا، وجهود مصر في مواجهة الإرهاب، الذي يعد ظاهرة بعيدة عن كل الأديان.