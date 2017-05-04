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الكونجرس يمنح مصر 1.3 مليار دولار لمكافحة الإرهاب

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الكونجرس يمنح مصر 1.3 مليار دولار لمكافحة الإرهاب الكونجرس يمنح مصر 1.3 مليار دولار لمكافحة الإرهاب

التحرير

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اعتمد الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون خطة الإنفاق الحكومي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ، والتي خصص جزء منها لتأمين الحدود في ، والأردن، وليبيا، وباكستان، وأفغانستان ولبنان.

وذكر موقع تاون هول الأمريكي - اليميني المحافظ - أنه تحت قسم "الحرب العالمية على الإرهاب" تنص الخطة على تخصيص 1.3 مليار دولار للمساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر، موضحًا أن مشروع الخطة يمنح وضعًا خاصًا للأموال التي ستستخدمها مصر لتأمين حدودها.

أضاف الموقع: "تم استثناء المساعدات الأمريكية لمصر، التي تخصص من أجل تحسين أمن الحدود المصرية، من شرط حجب 15% من قيمة تلك المساعدات، إذ لم تحرز مصر تقدما في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".

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وبحسب الموقع، ينص مشروع الخطة على أن "تظل ما قيمته 1.3 مليار دولار متاحة حتى 30 سبتمبر 2018، كأموال مساعدات لمصر، وأن 15٪ من هذه المساعدات الخارجية يمكن أن تحجب عن مصر، إذا لم يؤكد وزير الخارجية الأمريكية، أن المصرية تتخذ خطوات فعالة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وتابعت الفقرة أن "شرط التصديق على هذه الفقرة لا ينطبق على الأموال التي يخصصها هذا القانون في إطار هذا البند من أجل برامج مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع انتشار الأسلحة النووية في مصر".

 

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التحرير

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