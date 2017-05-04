لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان تناقش مشروع قانون الاستثمار الجديد

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أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الحكومة تتجه لمنح الحوافز والحد من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين -قدر الإمكان- بقانون الاستثمار الجديد.

خلال اجتماع للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، وبحضور وزراء المالية وشؤون مجلس النواب والاتصالات والتجارة والصناعة؛ لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، وخاصة المواد التي تتعلق بالحوافز الجغرافية والمناطق الحرة.

وأضاف "الجارحي"، أنه تم الاتفاق على تقسيم الجمهورية لقطاعين خاضعين للحوافز الجغرافية، سعيا إلى جلب مزيد من الصناعات الجديدة، وتحفيز الاستثمار والتصدير، لافتا إلى أن فكرة الحوافز ستشجع المستثمرين على ضخ أكبر قدر من الأموال، وأن الدولة لن تستطيع التقدم دون تشجيع الاستثمار ورفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة ونسبة البطالة، ما يزيد قدرتها على الصرف بشكل أكبر لتطوير قطاعي الصحة والتعليم، موضحا أن هناك توازنا بين الحوافز المنصوص عليها في القانون، والحفاظ على مقومات الدولة الأساسية.

وأكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، صياغة نصوص المواد بما لا يحتمل اللبس أو عدم الوضوح.

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وأوضح الوزير، أن الهدف من اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، اليوم، مناقشة كافة النقاط محل الخلاف؛ لتكون أدوار الوزارات متكاملة وليست متعارضة.

وعن القانون الجديد، أكد "مروان"، أنه ينظم العلاقة بين عدة وزارات، وبناءً عليه رأت الحكومة أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.

من جانبه، أشار المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أهمية المادة الخاصة بإنشاء المناطق التكنولوجية بمشروع قانون الاستثمار تتبع وزارة الاتصالات، لافتا إلى أن صناعات تكنولوجيا المعلومات وصل النمو بها خلال الفترة الماضية إلى 11.2%، مطالبا بدعمها لأنها جاذبة للعمالة.

كما شدد على أن مصر مؤهلة للعب دورا محوريا في صناعة تكنلوجيا المعلومات، لاسيما بعد تحرير سعر الصرف.