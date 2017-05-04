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برلمانية: زيارة النواب لمشيخة الأزهر غير مرتبطة بقانون «أبو حامد»

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برلمانية: زيارة النواب لمشيخة الأزهر غير مرتبطة بقانون «أبو حامد» برلمانية: زيارة النواب لمشيخة الأزهر غير مرتبطة بقانون «أبو حامد»

التحرير

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قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنها ترفض ربط زيارة بعض النواب لمشيخة الأزهر، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، بالاعتراض على قانون تنظيم الأزهر المقدم من النائب محمد أبو حامد.

وأضافت "الهواري"، في تصريحات صحفية، أن رفض مشروع قانون تنظيم الأزهر يكون عقب مناقشته تحت قبة البرلمان، وليس من خلال زيارة شيخ الأزهر لدعمه ضد هذا القانون، مشيرة إلى أنها تعترض على ماتضمنه مشروع قانون تنظيم الأزهر بشأن تولي شيخ الأزهر لمدة 6 سنوات عن طريق الانتخاب وحقه في الترشح.

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وأكدت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن شيخ الأزهر يمثل قيمة كبيرة لمصر والعالم الإسلامي، ويعبر عن الإسلام الوسطي.

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التحرير

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