المسابقات تحدد موعد مواجهة الزمالك والمقاولون

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قررت لجنة المسابقات، باتحاد الكرة، إقامة مباراة المقاولون والزمالك، في الأسبوع الـ28 لمسابقة الدورى الممتاز، باستاد السلام، في الساعة التاسعة مساءً، يوم الأحد المقبل.

وأبلغ مسئولو اتحاد الكرة، نادي المقاولون العرب بإقامة مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره الزمالك، على ملعب ستاد السلام، بدلا من ملعب نادي المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

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وكان الزمالك تعادل سلبيًا مع الإسماعيلي، بينما تعادل المقاولون مع المصري إيجابيًا (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء بالجولة الـ28 لبطولة الدوري.