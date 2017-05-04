مولر: رونالدو «ظاهرة».. وهذا أكثر ما يعجبني فيه

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وصف الألماني توماس مولر، لاعب بايرن ميونيخ، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد الإسباني، بالظاهرة، مؤكدًا أن كل الأرقام التي يحققها نتاج لاجتهاده طوال السنوات الماضية.

وأضاف «مولر» في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن «رونالدو» يتمتع بإمكانيات بدنية رائعة، مشيدًا بمهارة تسجيله الأهداف بالرأس، وأنها أكثر ما يتميز به في الفترة الحالية.

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وتابع نجم الماكينات الألمانية: «ما يقوم به رونالدو، وميسي يجعلهما أعلى من جميع اللاعبين الآخرين بشكل واضح».

يذكر أن «صاروخ ماديرا»، قاد الريال لإقصاء «البافاري» من الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بإحرزاه 5 أهداف في مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يسجل هاتريك في ذهاب الدور نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد.