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نجم تشيلسي يقرر الرحيل مقابل مبلغ خيالي

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نجم تشيلسي يقرر الرحيل مقابل مبلغ خيالي نجم تشيلسي يقرر الرحيل مقابل مبلغ خيالي

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كشفت «كادينا سير» الإذاعية الإسبانية، أن الدولي الإسباني دييجو كوستا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، وقع على عقد مبدئي للانضمام إلى نادي تيانجين جوانجيان الصيني، اعتبارًا من الموسم الكروي المقبل.

وأشارت «كادينا سير»، إلى أن يوم الجمعة الماضي شهد اجتماع دييجو كوستا ووكيله، جورجي مينديز، في مطعم بلندن مع مسؤولين بالنادي الصيني لإنهاء تفاصيل صفقة ضم اللاعب، وأكدت أن الدولي الإسباني صاحب الـ28 عامًا، سيتقاضى راتبًا سنويا صافيا قدره 30 مليون يورو.

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وتابعت أن تشيلسي وافق على الصفقة التي يتوقع أن يصل مقابلها المادي إلى 90 مليون يورو، لذلك بدأ البلوز البحث عن بديل لكوستا، ويعد ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد، أبرز المرشحين للانضمام للفريق اللندني، وفقًا لرغبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

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