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في مزاد علني.. طرح 11 شاطئًا للإيجار بالإسكندرية

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في مزاد علني.. طرح 11 شاطئًا للإيجار بالإسكندرية في مزاد علني.. طرح 11 شاطئًا للإيجار بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

طرح 11 شاطئًا للإيجار بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء أحمد حجازى، مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الخميس، إجراء مزايدة علنية خلال الفترة المقبلة لتأجير 11 شاطئًا و3 كافتيريات، لمدة 3 سنوات.

وأوضح "حجازى" أنهم سيطرحون كل شاطئ على حدة، مشيرًا إلى أن المزايدة ستجرى وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على أن يجري دفع 50 ألف جنيها قيمة تأمين لكل شاطئ.

يشار إلى أن الشواطىء المقرر طرحها خلال المزايدة هي "المندرة 1 السياحي، المندرة 2 المميز، العصافرة الشرقي المميز، ميامي المميز، سيدي بشر 1 المميز، سيدي بشر 2 المميز، شاطئ أبو هيف 1، رأس التين الشرقي المميز، رأس التين الغربي، الهانوفيل الشرقي المميز، الصفا"، بالإضافة إلى كافيتريا ممر السريا، وكافتيريا جليم، وكافتيريا السلسلة".

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