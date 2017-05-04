أخبار عاجلة

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع -
الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة -
أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية -
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا من مجلس الوزراء

Google+ Print
محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا من مجلس الوزراء محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا من مجلس الوزراء

مصراوي Masrawy

جانب من الاجتماع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، وفدًا من مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة، برئاسة جيهان عبد المنعم، مساعد الأمين العام للمشروعات بمجلس الوزراء.

وعقد "الغضبان" اجتماعًا مع أعضاء الوفد، لمناقشة آخر تطورات المشروعات بشرق بورسعيد والمناطق الصناعية وعدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة.

وقالت مساعد الأمين العام للمشروعات بمجلس الوزراء، إن الوفد جاء لمتابعة ورصد نسب التنفيذ بالمشروعات ومتابعة المشروعات المتوقفة ونسب التنفيذ بالنسبة للمشروعات الجاري العمل فيها، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على تقدير نسب العمل في 8 قطاعات خدمي كمرحلة أولى هي: "المياه، الصرف الصحي، الصحة، التعليم، الشباب والرياضة، والنقل".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع

الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة

الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة

أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية

أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية

بطلان دعوى نقابة الأطباء بإحالة وزير الصحة لمجلس التأديب

بطلان دعوى نقابة الأطباء بإحالة وزير الصحة لمجلس التأديب