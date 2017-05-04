محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا من مجلس الوزراء

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، وفدًا من مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة، برئاسة جيهان عبد المنعم، مساعد الأمين العام للمشروعات بمجلس الوزراء.

وعقد "الغضبان" اجتماعًا مع أعضاء الوفد، لمناقشة آخر تطورات المشروعات بشرق بورسعيد والمناطق الصناعية وعدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة.

وقالت مساعد الأمين العام للمشروعات بمجلس الوزراء، إن الوفد جاء لمتابعة ورصد نسب التنفيذ بالمشروعات ومتابعة المشروعات المتوقفة ونسب التنفيذ بالنسبة للمشروعات الجاري العمل فيها، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على تقدير نسب العمل في 8 قطاعات خدمي كمرحلة أولى هي: "المياه، الصرف الصحي، الصحة، التعليم، الشباب والرياضة، والنقل".