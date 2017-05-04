أخبار عاجلة

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع -
الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة -
أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية -
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وفاة آخر وزير دفاع في ألمانيا الشرقية الشيوعية

Google+ Print
وفاة آخر وزير دفاع في ألمانيا الشرقية الشيوعية وفاة آخر وزير دفاع في ألمانيا الشرقية الشيوعية

مصراوي Masrawy

قبل ايام من سقوط جدار برلين

برلين - (د ب أ):

توفي آخر وزير دفاع في ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة هاينس كيسلر وذلك حسبما ذكرت دار نشر أويلن شبيجل الألمانية التي تنشر كتب كيسلر اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الوزير الأسبق توفي أمس الأول الثلاثاء عن 97 عاما في برلين.

وتولى كيسلر منصب وزير الدفاع في ألمانيا الشرقية في الفترة من عام 1985 وحتى استقالته من منصبه في تشرين ثان/نوفمبر عام 1989.

وكان كيسلر أيضا عضوا بالمكتب السياسي للحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي والذي كان يمثل أعلى هيئة للحزب الشيوعي الحاكم في ألمانيا الشرقية سابقا.

أدين كيسلر عقب انهيار سور برلين بالمشاركة في إطلاق النار على فارين من ألمانيا الشرقية وحكم عليه بالسجن سبعة أعوام ونصف ولكنه لم يقض سوى جزء منها بسبب تردي حالته الصحية.

ونفى كيسلر أي مسؤولية له عن مقتل الهاربين إلى ألمانيا الغربية وظل يدافع عن الشيوعية حتى النهاية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع

الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة

الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة

أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية

أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية

بطلان دعوى نقابة الأطباء بإحالة وزير الصحة لمجلس التأديب

بطلان دعوى نقابة الأطباء بإحالة وزير الصحة لمجلس التأديب