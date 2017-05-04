وفاة آخر وزير دفاع في ألمانيا الشرقية الشيوعية

برلين - (د ب أ):

توفي آخر وزير دفاع في ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة هاينس كيسلر وذلك حسبما ذكرت دار نشر أويلن شبيجل الألمانية التي تنشر كتب كيسلر اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الوزير الأسبق توفي أمس الأول الثلاثاء عن 97 عاما في برلين.

وتولى كيسلر منصب وزير الدفاع في ألمانيا الشرقية في الفترة من عام 1985 وحتى استقالته من منصبه في تشرين ثان/نوفمبر عام 1989.

وكان كيسلر أيضا عضوا بالمكتب السياسي للحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي والذي كان يمثل أعلى هيئة للحزب الشيوعي الحاكم في ألمانيا الشرقية سابقا.

أدين كيسلر عقب انهيار سور برلين بالمشاركة في إطلاق النار على فارين من ألمانيا الشرقية وحكم عليه بالسجن سبعة أعوام ونصف ولكنه لم يقض سوى جزء منها بسبب تردي حالته الصحية.

ونفى كيسلر أي مسؤولية له عن مقتل الهاربين إلى ألمانيا الغربية وظل يدافع عن الشيوعية حتى النهاية.