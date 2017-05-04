مسيرة في السنغال ضد المشاكل الاقتصادية المهددة لحرية الصحافة

داكار – (أ ش أ):

نظم المئات من ممثلي وسائل الإعلام في السنغال فضلا عن رجال سياسة ومسئولين بالمجتمع المدني مسيرة احتجاجا على المشاكل الاقتصادية التي تهدد حرية الصحافة في البلاد..ودعوا السلطات السنغالية إلى إيجاد حلول للمشاكل في قطاعهم.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس، أن المتظاهرين حملوا لافتات كتب عليها "صحافة محفوفة بالمخاطر وديمقراطية مهددة" حيث تم تنظيم المسيرة تلبية لنداء تنسيقية الجمعيات الصحفية (كاب) التي شكلت من قبل العديد من المنظمات الوطنية.. مضيفا أن الشرطة احاطت المسيرة التي نظمت دون حوادث وايضا في اطار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة المقرر في 3 مايو من كل عام.

ومن جانبه، قال "بكاري دومينجو" مسؤل فى "كاب" إن معظم المؤسسات الصحفية غير قادرة على دفع أجور العاملين" حيث حرم الكثير منهم من اشتراكات التقاعد..مشيرا إلى أن المشاركين قدموا مذكرة مشتركة إلى السلطات السنغالية حيث دعوا إلى خطة تمويل وطنية للصحافة وتقسيم أفضل لموارد الدعاية وتبني قانون جديد للصحافة وهو نص مقترح منذ سبع سنوات من شأنه تحسين ظروف ممارسة المهنة الصحفية.

يذكر أن السنغال تعد دولة ديمقراطية وتتمتع بحرية الصحافة، كما تحتل المركز ال58 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2017 التي وضعتها منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بالدفاع عن حقوق الصحافة.