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مصرع طالب جامعي إثر انقلاب سيارته بأكتوبر

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مصرع طالب جامعي إثر انقلاب سيارته بأكتوبر مصرع طالب جامعي إثر انقلاب سيارته بأكتوبر

مصراوي Masrawy

مصرع طالب جامعي إثر انقلاب سيارته

كتب - محمد شعبان:

لقي طالب جامعي مصرعه؛ إثر انقلاب سيارته بطريق الحزام الأخضر بأكتوبر.

وكشفت المعاينة الأولية، أنه أثناء سير سيارة ملاكي ماركة كيا، قيادة، محمود أحمد حسين، 22 عاما، طالب بجامعة للعلوم والتكنولوجيا، بالطريق المشار إليه، انفجر الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، فاختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانقلابها.

تم نقل الطالب إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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